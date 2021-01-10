Rus sporcu koronavirüs nedeniyle koku almadı ve yangından kıl payı kurtuldu
Rus sporcu Daria Valeryevna Şkurikhina koronavirüs yakalandı ve koku alamıyor. Olimpik cimnastikçi Şkurikhina, evinden çıkan yangını son anda fark etti, ölümden döndü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RUSYA'nın Olimpik cimnastikçilerinden 30 yaşındaki Daria Valeryevna Şkurikhina, evinde çıkan yangından kıl payı kurtuldu.
Koronavirüs nedeniyle koku alma yetisi azalan sporcunun, ancak dumanı gördükten sonra alarma geçebildiği, bu sırada da evinde büyük hasar oluştuğu belirtildi.
Ortodoksların Noel'i kutladığı 7 Ocak günü Nizhni Novgorod kentinde yaşanan yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor.
Genç kadın felaketi yarasız atlattı ancak evsiz kaldı.