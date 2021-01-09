Uçak kazasında üzücü gerçek açıklandı! Enkaz 4 farklı yerde tespit edildi

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.☺Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını belirtmişti.

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