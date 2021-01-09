Son dakika: Dünya şokta! Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

60 SANİYE İÇİNDE 10 BİN FEET'TEN 250 FEET'E DÜŞTÜ

Sriwijaya Havayolları ise yaptığı açıklamada, herhangi bir açıklama yapmadan önce uçuşla ilgili daha ayrıntılı bilgi toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Flightradar24'ün verilere göre, havalandıktan dört dakika sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, 60 saniye içinde 250 feet'e kadar düştü. Ardından uçaktan gelen veri akışı kesildi.