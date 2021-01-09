PKK'dan Kerkük'te kirli plan! Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'e konuştu

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'e konuştu. Salihi, Terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki gençleri hedef aldığı kirli düzeneği anlattı, Irak Merkezi Yönetimi'ne çağrı yaptı.

IRAK TÜRKMENLERİ PKK'NIN HEDEFİNDE!

Suriye ve Irak'ta saldırılarını sürdüren terör örgütü PKK, diğer yandan da uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirliyor. Özellikle Kerkük ve çevresinde yoğunlaşan zehir ticareti, gençlerin hayatını tehdit ediyor. Teröristler son dönemde bölgede suikastlerini de yoğunlaştırmış durumda. Peki Irak'ta merkezi yönetimin terörle mücadelesi ne durumda? Irak Türkmenleri, teröristlerin neden hedefinde? Tüm bu soruları Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'de yanıtladı.