Avrupa'da en çok can kaybı görülen ülke! İtalya'yı geride bırakarak zirveye çıktı
İngiltere, İtalya'yı geçerek Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı.
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 59 bin 937 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a yükseldi.
Bir günde 619 bin 941 test yapıldı, böylelikle toplam test sayısı mükerrerler dahil 56 milyon 3 bin 851 oldu.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 32 bin 294 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.
HASTANELER BASKI ALTINDA
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.
Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, virüsün yayılışını durdurmak için evden çıkılmaması uyarısında bulunmuştu.