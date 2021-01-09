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Avrupa'da en çok can kaybı görülen ülke! İtalya'yı geride bırakarak zirveye çıktı

, 'yı geçerek 'da Kovid-19 kaynaklı en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Avrupa'da en çok can kaybı görülen ülke! İtalya'yı geride bırakarak zirveye çıktı

'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 59 bin 937 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayısı 3 milyon 17 bin 409'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1035 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 80 bin 868'e ulaştığı İngiltere, 'yı geçerek 'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.

Bir günde 619 bin 941 test yapıldı, böylelikle toplam test sayısı mükerrerler dahil 56 milyon 3 bin 851 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 32 bin 294 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.

HASTANELER BASKI ALTINDA

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan , Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, virüsün yayılışını durdurmak için evden çıkılmaması uyarısında bulunmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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