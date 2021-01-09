Son dakika: Tüm dünya onu konuşmuştu! Pelosi'nin kürsüsünü çalan gösterici gözaltına alındı

MEŞHUR İSİM GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ABD Kongre binasının Trump yanlıları tarafından kuşatılması sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girip masasını dağıtan Richard Barnett'in de tutuklandığını söyledi.

Arkansas eyaletinde gözaltına alındığı belirtilen Barnett, Kongre binası baskını esnasında Pelosi'nin masasının üzerine ayaklarını uzatmış vaziyetteki fotoğrafı ile sosyal medyada en çok yer alan isimlerden biri olmuştu.

Johnson ve Barnett'in dışında, olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.