09 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Tüm dünya onu konuşmuştu! Pelosi'nin kürsüsünü çalan gösterici gözaltına alındı

Son dakika haberi...'de Kongre binasına zorla giren ve suça karıştığı düşünülen göstericiler tespit edilirken, Temsilciler Meclisi Sözcüsü 'nin kürsüsünü çalan göstericinin de gözaltına alındığı bildirildi. Olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı da açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: Tüm dünya onu konuşmuştu! Pelosi'nin kürsüsünü çalan gösterici gözaltına alındı

Temsilciler Meclisi Sözcüsü 'nin kürsüsünü çalan göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Amerikan Kongre binası ve çevresinde 6 Ocak günü yaşanan şiddet eylemleri sırasında, Nancy Pelosi'nin kürsüsünü binanın dışına taşıdığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan isimli göstericinin eyaletinde yakalandığı açıklandı.

YARGILANACAKLAR

Amerikan CNN televizyonunun internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Adalet Bakanlığının talebi üzerine gözaltına alınan 36 yaşındaki Johnson'un cuma gecesi Pinellas İlçe Hapishanesine götürüldüğü ve Kongre binasının yağmalanması suçundan yargılanacağı belirtildi.

MEŞHUR İSİM GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Kongre binasının Trump yanlıları tarafından kuşatılması sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girip masasını dağıtan 'in de tutuklandığını söyledi.

Arkansas eyaletinde gözaltına alındığı belirtilen Barnett, Kongre binası baskını esnasında Pelosi'nin masasının üzerine ayaklarını uzatmış vaziyetteki fotoğrafı ile sosyal medyada en çok yer alan isimlerden biri olmuştu.

Johnson ve Barnett'in dışında, olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, , 'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

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