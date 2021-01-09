09 Ocak 2021, Cumartesi
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Almanlar Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla toplu dans etti

Son dakika haberi... ’nın başkenti ’de düzenlenen gösteride yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edildi. "Querdenken 30" adlı oluşumun yaklaşık 100 üyesi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla Alexanderplatz Meydanı’nda toplandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021
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Almanlar Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla toplu dans etti

Hükümetin Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla aldığı önlemlere tepki gösteren eylemciler, tedbirlerin hemen kaldırılmasını istedi.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, eylem sırasında göstericilerin mesafe ve maske takma kuralına riayet etmeleri için sıkça uyarılarda bulundu.

Maske takma kuralına uymayan çok sayıda kişi, kimlik tespiti için gösterinin düzenlendiği bölgeden uzaklaştırıldı, direnenler ise zor kullanılarak çıkartıldı.

Göstericiler, eylemde yapılan konuşmalardan sonra uzun süre dans etti.

Yaklaşık 3,5 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

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