09 Ocak 2021, Cumartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Phillip COVID-19 aşısı oldu

Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Phillip COVID-19 aşısı oldu

Son dakika haberi... ’de tarafından yapılan açıklamaya göre, ve Edinburgh Dükü , korona virüs aşısı oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Phillip COVID-19 aşısı oldu

'de sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip'e koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi.

8 Aralık'ta aşı çalışmalarının başladığı İngiltere'de şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu bildirildi.

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