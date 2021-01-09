Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Phillip COVID-19 aşısı oldu
Son dakika haberi... İngiltere’de Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Phillip, korona virüs aşısı oldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiltere'de Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip'e koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.
Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi.