Son dakika: 24 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi! Sokağa çıkma yasağı erkene çekildi

ÖNE ÇEKİLDİ

Mirmand, bölgede her 100 bin kişide 225'ten fazla vaka görülmesi nedeniyle durumun endişe verici olduğunu kaydetti. Virüsün daha hızlı yayılan türünün bu kadar çok kişide görülmesi nedeniyle ülke genelinde 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı erkene alınarak 18.00'e çekildi.