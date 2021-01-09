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Son dakika: 24 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi! Sokağa çıkma yasağı erkene çekildi

Son dakika haberi...’nın güneyindeki bölgesinde 24 kişide daha mutasyon geçirmiş koronavirüs tespit edildi. Mutasyonlu virüsün ülke genelinde yaygın şekilde görülmeye başlanmasının ardından ülke genelinde 20.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı erkene alınarak 18.00’e çekildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: 24 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi! Sokağa çıkma yasağı erkene çekildi

'nın güneyindeki bölgesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

24 YENİ MUTASYONLU VAKA

Bouches-du-Rhone ve Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgeleri Valisi Christophe Mirmand, yaptığı açıklamada, İngiltere'den gelen mutasyon geçiren virüsü taşıyan kişiyle temas eden 46 kişiden 24'ünün testinin pozitif çıktığını belirtti.

ÖNE ÇEKİLDİ

Mirmand, bölgede her 100 bin kişide 225'ten fazla vaka görülmesi nedeniyle durumun endişe verici olduğunu kaydetti. Virüsün daha hızlı yayılan türünün bu kadar çok kişide görülmesi nedeniyle ülke genelinde 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı erkene alınarak 18.00'e çekildi.

Ülkede 26 Aralık'ta Tours kentinde bir kişide virüsün İngiltere'deki daha hızlı yayılan türüne rastlanmış, bu virüsün bulaştığı kişi sayısı 19'a yükselmişti.

SON DURUM

Diğer yandan, 31 Aralık'ta Haut-Rhin bölgesinin sınırında bir kişide virüsün Güney Afrika'da tespit edilen daha hızlı yayılan türüne rastlanmıştı. Fransa'da dün kaydedilen 19 bin 814 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 2 milyon 747 bin 135'e çıkmıştı.

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