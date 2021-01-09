10 Ocak 2021, Pazar
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Papa Francis Covid-19 aşısı olacak

Katolik aleminin ruhani lideri gelecek hafta Covid-19 aşısı olacağını açıkladı. Papa Francis'in özel doktoru , korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2015 yılından bu yana Papa'nın doktorluğunu yapan 78 yaşındaki Soccorsi, kanser tedavisi gördüğü sırada Covid-19'a yakalanmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Papa Francis Covid-19 aşısı olacak

Katolik aleminin ruhani lideri , gelecek hafta 'da Covid-19 aşılamalarının başlayacağını duyurarak, "Ben de sıramı aldım, yaptırmak şart" dedi.

Aşı karşıtlığını ve salgının gerçekliğinden şüphe edenleri anlamadığını belirten Papa, "Eğer doktorlar öneriyorsa ve ciddi bir tehlike söz konusu değilse neden aşı olunmasın? Herkes aşı olmalı çünkü aşı olmayanlar, kendi sağlığı ve hayatı ile oynamanın yanı sıra başkalarının da hayatıyla oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

PAPA'NIN ÖZEL DOKTORU HAYATINI KAYBETTİ

Papa Francis'in özel doktoru , korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2015 yılından bu yana Papa'nın doktorluğunu yapan 78 yaşındaki Soccorsi, kanser tedavisi gördüğü sırada Covid-19'a yakalanmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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