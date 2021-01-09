Papa Francis Covid-19 aşısı olacak

Aşı karşıtlığını ve salgının gerçekliğinden şüphe edenleri anlamadığını belirten Papa, "Eğer doktorlar öneriyorsa ve ciddi bir tehlike söz konusu değilse neden aşı olunmasın? Herkes aşı olmalı çünkü aşı olmayanlar, kendi sağlığı ve hayatı ile oynamanın yanı sıra başkalarının da hayatıyla oynuyorlar" ifadelerini kullandı.