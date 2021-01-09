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Hollanda'da küstahlık zirve yaptı: "İslam'dan Arındırma Bakanlığı" kuracağız! Kamuda başörtüsü yasağı uygulanacak!

’da aşırı sağcı siyasetçi liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak "'dan Arındırma Bakanlığı"nın kurulacağını açıkladı. Ayrıca kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı da belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Hollanda'da küstahlık zirve yaptı: İslam'dan Arındırma Bakanlığı kuracağız! Kamuda başörtüsü yasağı uygulanacak!

'da aşırı sağcı siyasetçi liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak "'dan Arındırma Bakanlığı"nın kurulacağını açıkladı.

KÜSTAH ADIM!

PVV, resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı. Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi.

İSLAM'A SALDIRIYORLAR

İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vadedildiği programda, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla "İslami ideoloji"nin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi.

MERKEZLER KAPATILIYOR

Programda, kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Çifte vatandaş olanlar için seçim ve seçilme hakkı verilmeyeceği belirtildi.

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