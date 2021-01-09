KÜSTAH ADIM!

PVV, resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı. Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi.