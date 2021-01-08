Son dakika: Almanya'da büyük panik! Kovid-19 ölümlerinde korkutan rekor

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31 bin 847 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 887'e yükseldi.

Son 24 saatte bin 188 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 38 bin 795'e çıktı.

Bin 188, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı" oldu.