Almanya Kovid-19 aşısı olanların sayısını açıkladı

Açıklamada, ülkede devam eden yılbaşı tatil nedeniyle eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların, RKI'ye geç ulaştığı, gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.

- "AŞILAMA İŞLEMİ PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşlı bakımevlerinde kalanların tamamına ocak içerisinde aşı yapılacağını belirterek, "Bu hedefi başarabiliriz. Bunu eyaletlerle başaracağız ve başarmak istiyoruz." dedi.

Spahn, aşılama uygulamalarının yavaş devam ettiği yönündeki eleştirilere ilişkin olarak, "Planlandığı gibi devam ediyor." ifadesini kullandı

2020'in sonuna kadar 1,3 milyon doz aşının eyaletlere dağıtıldığını anlatan Spahn, ocak ayı sonuna kadar da BioNTech şirketinin geliştirdiği 4 milyon doz aşının dağıtılacağını, bunu da haftalar önce açıkladıklarını anımsattı.