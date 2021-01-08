Dünyanın gözü hipersonik silahlarda! 'Sesten beş kat daha hızlı
5. nesil savaş uçaklarıyla dünya ülkeleri hipersonik silahlara geçiş yaptı. Rusya ve Çin’de geliştirilen hipersonik silahlar ABD’nin de radarına girdi. ABD de 'Sesten beş kat daha hızlı' ifadeleriyle tanıtılan silahlara için harekete geçti.
Küresel silah endüstrisi, yeni nesil bir savaş çağının haberini veriyor. Rusya ve Çin'de geliştirilen hipersonik silahlar ABD'nin de radarına girdi. Çin ve Rusya'nın nükleer ve hipersonik kapasitelerine hız vermesi üzerine ABD de bu teknolojiye hız verdi.
Aksam haberine göre, hipersonik silahlar sesin 5 kat üstü hıza ulaşarak binlerce kilometre mesafedeki hedefleri dakikalar içinde vurabiliyor. Bunun yanında hipersonik hızlarda seyahat etmenin benzeri görülmemiş seviyelerde ısı üreteceği, bunun da uçuş yörüngesini ve dengeyi yönetmeyi çok zor hale getirdiği ifade ediliyor.
ISIYA DAYANIKLI MALZEME ÜRETİLİYOR
ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) araştırmacılar ve silah geliştiricileri, aşırı yüksek sıcaklıklarda operasyonel kapasiteyi giderek daha fazla sürdürebilen yeni nesil "ısıya dayanıklı malzemeler" geliştirmek için yoğun çaba harcıyor.
YÜKSEK HIZLI SALDIRILARDA YENİ BOYUT
Hipersonik silahlar, yüksek hızlı saldırıya yeni boyutlar da katacak. Örneğin, otonom bir hipersonik silah veya insansız hava aracı, bir hava savunma sistemini ayırt edebilecek ve sonra bunlardan rahatlıkla kaçınabilecek.
ABD'DE TEST YAPILDI
Pentagon, 19 Mart 2020'de Amerikan ordusunun Hawaii'de başarılı bir hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Pentagon'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"ABD donanması ve ABD Kara Kuvvetleri Yaygın Hipersonik Süzülme Kabiliyetli Aracı (C-HGB) hedef noktasına hipersonik hızda uçurma testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi."
ABD ORDUSU 2023'E HAZIRLANIYOR
DefenceNews dergisi, ABD ordusunun bu silahı Kara ve Deniz kuvvetlerince kullanılmak üzere iki farklı versiyonda geliştirdiğine işaret ediyor.
En büyük zorluklardan birinin, hipersonik bir saldırı kabiliyetini test etmek ve sahaya alma hızı olduğu vurgulandı.
ABD ordusu 2023 yılında Kara Kuvvetlerinin kullanacağı bir silah istiyor. Bu durum ise üreticilerin "bir veya iki yıl içinde hipersonik füzeler inşa edecekleri" anlamına geliyor.
Deniz Kuvvetleri, gemiyle fırlatılan kabiliyetinin 2023'te, denizaltından fırlatılan bir füzenin ise 2024'te yapılmasını istiyor. Hava Kuvvetleri ise 2022'de havadan fırlatılan versiyonunu sahaya sürmek istiyor.