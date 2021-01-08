Dünyanın gözü hipersonik silahlarda! 'Sesten beş kat daha hızlı

Küresel silah endüstrisi, yeni nesil bir savaş çağının haberini veriyor. Rusya ve Çin'de geliştirilen hipersonik silahlar ABD'nin de radarına girdi. Çin ve Rusya'nın nükleer ve hipersonik kapasitelerine hız vermesi üzerine ABD de bu teknolojiye hız verdi.

Aksam haberine göre, hipersonik silahlar sesin 5 kat üstü hıza ulaşarak binlerce kilometre mesafedeki hedefleri dakikalar içinde vurabiliyor. Bunun yanında hipersonik hızlarda seyahat etmenin benzeri görülmemiş seviyelerde ısı üreteceği, bunun da uçuş yörüngesini ve dengeyi yönetmeyi çok zor hale getirdiği ifade ediliyor.