Son dakika | Koronavirüs aşısında önemli gelişme! Başvuru gelecek hafta

AB, AstraZeneca firmasıyla 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşme imzalamıştı. AB'nin onaylı aşısı bulunan BioNTech-Pfizer'den 600 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz almak için sözleşmeleri bulunuyor.

AB, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon dozluk anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu aşıların geliştirme süreci devam ediyor.