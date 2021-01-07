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Washington Post, CNN ve New York Times Kongredeki olayları böyle gördü

Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği oturumu sonrasında Başkan taraftarı bazı grupların, polis barikatını aşıp Kongre binasına girdiği olaylar, ABD basını tarafından "bozguncuların işgali" olarak görüldü.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Washington Post, CNN ve New York Times Kongredeki olayları böyle gördü

Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri, internet edisyonlarında olayları canlı aktarırken, eylemcileri "bozguncu çetesi" anlamına gelen "mob" sözcüğüyle adlandıran başlıklar kullandı.

Washington Post gazetesi, olayları, "Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı" başlığıyla duyurdu.

Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu." ifadelerini kullandı.

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"ÇETE, ABD BAŞKENTİNİ İŞGAL ETTİ"

New York Times gazetesinin internet edisyonunda, "Trump'ın öfkeli konuşmasıyla galeyana gelen çete, Capitol'ü kuşattı" başlığı yer aldı.

Gazete, haberinde, "Çetenin binayı işgal etmesinin ardından Senatoda Seçici Kurul oylarının sayılması yarıda kaldı. (Başkan Yardımcısı) Pence ve kanun koyucular tahliye edildiler." ifadeleriyle okurlarına aktardı.

CNN televizyonu, olayları, internet sitesinde büyük puntolarla, "Çete, ABD başkentini işgal etti." başlığıyla duyurdu.

Haberde, göstericilerin Temsilciler Meclisi salonuna kadar girdikleri, olaylar nedeniyle meclisin her iki kanadındaki Cumhuriyetçiler'in Seçici Kurul oylarına yaptıkları itirazların yarıda kaldığı vurgulandı.

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