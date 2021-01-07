07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri AB'den ABD'deki olaylara ilişkin açıklama

AB'den ABD'deki olaylara ilişkin açıklama

Son dakika haberi... (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi , ABD Başkanı taraftarlarının barikatları aşarak Kongre binasına girmesini, "ABD demokrasisine görülmemiş saldırı" olarak değerlendirdi ve seçim sonucuna saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021
ABONE OL
AB'den ABD'deki olaylara ilişkin açıklama

Borrell, Washington'daki olaylar hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Amerikan demokrasisinin dünyanın gözünde bu gece "kuşatma altında" olduğunu belirten Borrell, "Bu, ABD demokrasisine, kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik görülmemiş bir saldırı. Amerika bu değil. 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

- Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise destekçilerinden evlerine dönmelerini istemişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA