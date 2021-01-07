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Son dakika: İran'dan Trump için sert sözler: Haydut Başkan!

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı , Başkanı ’ı haydut şeklinde adlandırarak, “Kendi halkından intikam almaya çalışan haydut Başkan, 4 yıl boyunca halkımıza ve diğerlerine kötü davrandı” dedi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika: İran'dan Trump için sert sözler: Haydut Başkan!

Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının ABD Kongresine yönelik saldırısını yorumladı.

"HAYDUT BAŞKAN!"

Zarif, "Kendi halkından intikam almaya çalışan haydut Başkan, 4 yıl boyunca halkımıza ve diğerlerine kötü davrandı" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın uluslararası toplum içim tehdit oluşturduğunu belirten Zarif, "Asıl endişe veren bu şahsın kontrol edilemeyecek bir nükleer savaş peşinde olması. Bu uluslararası toplum için ciddi bir güvenlik sorunu" dedi.

Başkanı 'ın çağrısı üzerine önünde toplanan binlerce Trump taraftarı gösteri sonrası 'na saldırmıştı. Trump taraftarlarının Kongre'ye saldırmaları üzerine bina tahliye edilmiş ve Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmişti.

Çıkan olaylarda ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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