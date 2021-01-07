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Son dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ABD'de çıkan olaylar hakkında açıklama

: Başbakanı , "'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ABD'de çıkan olaylar hakkında açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.

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