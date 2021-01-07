08 Ocak 2021, Cuma
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Gazze'de camiler yeniden ibadete açılıyor!

'de koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan camiler pazar günü tekrardan ibadete açılıyor. Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada “Yanınızda seccade getirin. Maske veya yüz koruması kullanın ve saflar arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edin” ifadelerini kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Gazze'de camiler yeniden ibadete açılıyor!

'in 'nde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ibadete kapatılan camiler pazar günü gece yarısından itibaren yeniden açılıyor.

PAZAR GECE YARISI

Filistin'in Gazze şehrinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 24 Ağustos'ta ibadete kapatılan camiler yeniden açılıyor. Gazze'deki Filistin Vakıf ve Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ve Gazze Şeridi'ne bağlı bölgelerde yer alan camilerin pazar günü gece yarısından itibaren ibadete açılacağı bildirildi.

BAKANLIK UYARDI

Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle camilerin cumartesi ve pazar günleri kapalı olacağını belirtilen Bakanlık, "Pazar günü gece yarısından itibaren tüm camilerde namaz kılınmasına izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İbadet edenlerin Covid-19 ile mücadele önlemlerine bağlı kalması için çağrıda bulunan Bakanlık, "Yanınızda seccade getirin. Maske veya yüz koruması kullanın ve saflar arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edin" dedi.

TEDBİRLER ALINMIŞTI

Bakanlık, Gazze Şeridi'nde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 5 Kasım'da camileri kapatma kararı almıştı. Bakanlık, Ekim ayında ise Gazze Şeridi'ndeki camilerin açılacağını fakat Gazze Şeridi'ne bağlı bölgelerde ise yüksek vakalardan dolayı camilerin kapalı kalacağı bildirmişti. , kuzey Gazze bölgesinde, Al-Amal semtinde ve Han Yunus kentindeki camilerin tedbir amacıyla kapalı kalacağı ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiği aktarılmıştı.

Gazze Şeridi'nde Mart ayından itibaren toplam Covid-19 vaka sayısı 44 bin 279'a, can kaybı sayısı ise 416'ya yükseldi.

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