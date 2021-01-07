Son dakika: İspanya'da coronavirüs (Covid-19 ) vaka sayıları 2 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 48 saatte 42 bin 360 vaka tespit edildi.

Ülkede salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 5 Ocak'tan bugüne 245 artışla 51 bin 675'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, yeni vaka sayılarındaki artıştan endişe duyduklarını belirterek, "Zor günler bizi bekliyor." dedi.

İlla, Avrupa Birliğinin satın aldığı Moderna aşısından 600 bin dozun 6 hafta içinde İspanya'ya ulaşacağını söyledi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği ülkede, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

PORTEKİZ'DE DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 927 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 472'ye, toplam vaka sayısı da 456 bin 533'e çıktı.

Başbakan Antonio Costa, artan yeni vakalardan dolayı hafta sonu şehirler arası serbest dolaşımın zorunlu haller dışında yasaklanacağını ve gelecek hafta ek önlemler almak zorunda kalacaklarını duyurdu.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve 15 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.