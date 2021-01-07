Son dakika | İtalya Kovid-19 verilerini duyurdu! 24 saatte 414 ölüm...
SON DAKİKA HABERİ: İtalya’da son 24 saatte 18 bin 20 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 414 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 361’e yükseldi.
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İtalya'da son 24 saatte 18 bin 20 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 414 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 361'e, toplam can kaybı ise 77 bin 291'e ulaştı.
Ülkede toplamda 1 milyon 572 bin 15 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 571 bin 55 de aktif vaka olduğu bildirildi.