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Son dakika | İtalya Kovid-19 verilerini duyurdu! 24 saatte 414 ölüm...

HABERİ: ’da son 24 saatte 18 bin 20 kişide daha (Covid-19) tespit edildiği ve 414 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 361’e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika | İtalya Kovid-19 verilerini duyurdu! 24 saatte 414 ölüm...

İtalya'da son 24 saatte 18 bin 20 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 414 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 361'e, toplam can kaybı ise 77 bin 291'e ulaştı.

Ülkede toplamda 1 milyon 572 bin 15 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 571 bin 55 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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