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Son dakika: Donald Trump'tan Kongre binasını basan göstericilere çağrı

haberi... Başkanı , Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu. Öte yandan Pensilvanya Valisi Tom Wolf ise yaptığı açıklamada "Bu bir darbe girişimidir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sonrası videolu bir mesaj veren Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika: Donald Trump'tan Kongre binasını basan göstericilere çağrı

SON DAKİKA HABERİ: Başkanı , Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.

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TRUMP'TAN VİDEOLU YENİ MESAJ: "EVE DÖNÜN"

Bu açıklamalar sonrası videolu bir mesaj veren Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.

Trump, mesajında, "Acı içinde olduğunuzu, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var." dedi.

Seçimi açık ara önde kazandıklarını herkesin bildiğini iddia eden Trump, destekçilerine şöyle seslendi:

"Şimdi eve dönmeniz gerekir. Huzuru, kanun ve düzeni sağlamamız gerekir. Kanun ve düzen ile insanlarımıza saygı göstermek zorundayız. Çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha önce böyle bir şey olmamıştı, (seçimi) hepimizin elinden, benden, sizden ve ülkemizden aldıkları başka bir zaman olmamıştı. Hileli bir seçim oldu ancak bu insanların ekmeğine yağ süremeyiz. Huzuru sağlamamız lazım. Onun için evinize gidin. Sizi seviyoruz. Sizler bizim için özelsiniz. Neler olduğunu gördünüz. Çok daha kötü, insanlara nasıl davrandıklarını gördünüz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin."

TRUMP'TAN KRİTİK TALİMAT

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

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"DARBE GİRİŞİMİ" AÇIKLAMASI

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

PENCE'TEN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

1 KADIN AĞIR YARALI

binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.

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