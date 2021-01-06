Düğüne hava saldırısı yapıldı! 20 kişi hayatını kaybetti

Mali'de yerli halk tarafından düzenlenen düğün töreni hava saldırısının hedefi oldu.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bounty ve Kikara köylerini hedef alan hava saldırısında, en az 20 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Hava saldırısının kim tarafından düzenlendiği dair net bilgi bulunmazken, Fransız kaynaklara göre, saldırının Fransa ordusu tarafından düzenlendiği öne sürüldü. Kaynaklar, Bounty ve Kikara köylerinde insansız hava aracı ile hedeflerin tespit edilerek doğrulanmasının ardından hava saldırısının gerçekleştirildiğini iddia etti.

TERÖR SALDIRISI MI?



Yerel sağlık görevlileri ise yaptığı açıklamada, saldırının köylerin çevresinde bulunan terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen motosikletli şahısları hedef alındığını fakat saldırıda düğün töreni için toplanan köy halkının hedef olduğu ifade edildi. Saldırıda yaralananların sayısı belirtilmezken sağlık görevlileri, birçok kişinin ağır yaralandığın ve çevre hastanelere kaldırıldığını bildirdi.