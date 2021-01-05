Dünya, koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürüyor. Aşı çalışmaları devam ederken salgının klinik boyutta araştırılması da sürüyor. Bu doğrultuda, İngiltere'de, dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi. Araştırma sonuçlarında, yeni tip koronavirüsün bir başka belirtisinin daha olabileceği ortaya kondu.