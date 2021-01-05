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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Araştırma sonuçlandı! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı! Koronavirüsün belirtileri nelerdir?

Son dakika: Araştırma sonuçlandı! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı! Koronavirüsün belirtileri nelerdir?

genelinde üzerine araştırmalar sürerken aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüsü önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda virüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı. 'de yaşanan bu gelişme dünya basınında yer buldu. Peki koronavirüsün belirtileri nelerdir?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Son dakika: Araştırma sonuçlandı! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı! Koronavirüsün belirtileri nelerdir?

, salgını ile mücadelesini sürdürüyor. Aşı çalışmaları devam ederken salgının klinik boyutta araştırılması da sürüyor. Bu doğrultuda, 'de, dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi. Araştırma sonuçlarında, yeni tip koronavirüsün bir başka belirtisinin daha olabileceği ortaya kondu.

ANALİZ SONUÇLANDI

Express gazetesinin COVID Symptom Study'nin verilerine dayandırdığı haberine göre, dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi. Araştırmanın sonuçları, Kovid-19'un düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi.

NELER YAPILMALI?

Doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yeni koronavirüs enfeksiyonu belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. Daha ağır vakalarda enfeksiyon zatürreye, akut solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

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