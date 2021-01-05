Son dakika: Aşı firmalarından flaş uyarı! Büyük risk barındıran bu hatayı sakın yapmayın!
Son dakika haberi...Son günlerde ülkelerin koronavirüs aşısında iki doz arasındaki süreyi uzatması sonrası Pfizer/BioNTech ve FDA'dan açıklama geldi. Açıklamalarda, aşılarda önerilen süre olan 21-28 günden daha sonra uygulandığında da korumaya devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir kanıt olmadığı vurgulandı.
2021 yılında aşı tedariğinin yeterli sayıda karşılanamaması ve aşı olması gereken kesimin aşıya ulaşamaması durumu üzerine çeşitli açıklamalar geliyor.
Yarım doz uygulaması ya da iki doz arasındaki sürenin uzatılması konuları gündeme gelirken Pfizer/BioNTech tarafından konuyla ilgili açıklama geldi.
21 GÜNDEN SONRA...
İki şirket tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Aşı denemeleri süresince ikinci doz uygulamaları 21 gün içerisinde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanılırken, "21 günden sonra uygulanacak aşılarla ilgili herhangi bir koruma verimiz bulunmuyor" denildi. Açıklamada, "Aşının etkinliğiyle ilgili 21 gün verisinden başka bir etkinlik verisi hakkında bilgimiz yok" ifadeleri kullanıldı.
FDA Komiseri Dr. Stephen Hahn ve Dr. Peter Marks tarafından yapılan açıklamada, "Kovid-19'a karşı daha fazla insanı aşılamak için doz sayısını azaltma, dozlar arasındaki sürenin uzatılması, dozu değiştirme (yarım doz) veya aşıların karıştırılması ve eşleştirilmesi hakkındaki tartışmaları ve haberleri takip ediyoruz. Bunların hepsi klinik araştırmalarla dikkate alınması ve değerlendirilmesi gereken makul sorulardır. Bununla birlikte, şu anda, bu aşıların FDA onaylı dozajlamasında veya programlarında değişiklik yapılmasını önermek erken ve mevcut kanıtlara sağlam bir şekilde dayanmıyor.
Aşı uygulamasında bu tür değişiklikleri destekleyen uygun veriler olmadan, halkı Kovid-19'dan korumaya yönelik tarihi aşılama çabalarını baltalayan ve halk sağlığını riske atma konusunda önemli bir riskle karşı karşıyayız. Mevcut veriler, her iki aşının da belirtilen aralıklarla tam iki dozunun kullanımını destekliyor. Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısı için, birinci ve ikinci doz arasındaki aralık 21 gündür. Moderna için ise birinci ve ikinci doz arasında 28 gün beklenilmelidir. Politikacıların aşı tedariğini genişletmek istemeleri anlaşılır bir şey, ancak tavsiye edilmez. Yanlış dozlarda aşı uygulamanın insanlara, zarar verme potansiyeli vardır, çünkü bu yüzden tamamen korunduklarını varsayabilirler ve buna göre davranışlarını gereksiz riskler alacak şekilde değiştirebilirler" ifadeleri kullanıldı.