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Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

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Giriş: 05.01.2021 08:55
Güncelleme:05.01.2021 08:55
Dünyaca ünlü Alibaba şirketinin kurucusu Çinli milyarder Jack Ma'nın kaybolduğu iddia edildi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin haberine göre Çinli milyarderden iki aydır haber alınamıyor. Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

Dünyaca ünlü Alibaba şirketinin kurucusu Çinli milyarder Jack Ma'nın kaybolduğu iddia edildi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin haberine göre Çinli milyarderden iki aydır haber alınamıyor. Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

Alibabanın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu? ALİBABA'NIN KURUCUSU ÇİNLİ MİLYARDER JACK MA KAYIP MI OLDU?

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