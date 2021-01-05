Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

Dünyaca ünlü Alibaba şirketinin kurucusu Çinli milyarder Jack Ma'nın kaybolduğu iddia edildi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin haberine göre Çinli milyarderden iki aydır haber alınamıyor. Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

Dünyaca ünlü Alibaba şirketinin kurucusu Çinli milyarder Jack Ma'nın kaybolduğu iddia edildi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin haberine göre Çinli milyarderden iki aydır haber alınamıyor. Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?