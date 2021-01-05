Putin balistik füze Sarmat'ı deneyecek

Batı'da Şeytan olarak bilinen RS-28 Sarmat, dünyanın en ağır kıtalararası balistik füzesi olan Sovyet tasarımı SS-18 Voyevoda'nın yerini alacak. Füzeler, hem Kuzey hem de Güney kutuplarından hedefleri vurabiliyor.

Sarmat füzesi ayrıca, kıtalar arası bir balistik füzenin üzerine oturmak üzere tasarlanmış, Rusya'nın yeni Avangard hipersonik süzülme araçlarından 24 adede kadarını taşıyabiliyor.