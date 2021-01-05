Putin balistik füze Sarmat'ı deneyecek
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2018'de söz ettiği balistik füze Sarmat için gün sayıyor. Putin'in balistik füze denemesi yapacağı iddia edildi. Balistik füzenin 10 bin kilometre gidebileceği söyleniyor.
Rusya, Putin'in 2018'de bahsettiği yeni kıtalararası balistik füze Sarmat'ı test etmeyi planlıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, RS-18 Sarmat, düşman füze savunmalarını alt etmek için 10 büyük termonükleer savaş başlığını veya 16 küçük savaş başlığını veya her ikisini birden serbest bırakabilecek.
100 tonluk stratejik füzenin yaklaşık 10 bin kilometre gidebileceği söyleniyor. Savaş başlıklarının her birinin farklı bir hedefi hedef alabileceği iddia ediliyor.
Batı'da Şeytan olarak bilinen RS-28 Sarmat, dünyanın en ağır kıtalararası balistik füzesi olan Sovyet tasarımı SS-18 Voyevoda'nın yerini alacak. Füzeler, hem Kuzey hem de Güney kutuplarından hedefleri vurabiliyor.
Sarmat füzesi ayrıca, kıtalar arası bir balistik füzenin üzerine oturmak üzere tasarlanmış, Rusya'nın yeni Avangard hipersonik süzülme araçlarından 24 adede kadarını taşıyabiliyor.
Ordu, Avangard'ın ses hızından 27 kat daha hızlı uçabildiğini söyledi. 2016'daki ilk testinde saatte 12 bin kilometre hız kaydettiği ve Avangard tarafından taşınan bir nükleer savaş başlığının patlama veriminin 2 megaton TNT'den fazla olduğu bildirildi.
Rusya'nın Stratejik Füze Kuvvetleri komutanı Sergey Karakayev, Aralık ayında Sarmat'ın 2022 yılına kadar savaş göreve başlayacağını söyledi. Füzenin Teksas veya Fransa büyüklüğündeki bir alanı yok etme kapasitesine sahip olduğu söyleniyor.
Rusya'nın Stratejik Füze Kuvvetleri komutanı Sergey Karakayev, Aralık ayında Sarmat'ın 2022 yılına kadar savaşta göreve başlayacağını söyledi.
Pentagon da son yıllarda hipersonik silahların geliştirilmesi üzerinde çalışıyor ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Ağustos ayında, ABD'nin bu silahlara 'muhtemelen birkaç yıl içinde' sahip olacağını belirtti.
Putin, Mart 2018'de ulusa seslenişte diğer silah sistemlerinin yanı sıra Avangard'ı açıkladı ve hedefe giderken keskin manevralar yapabilme yeteneğinin bu füzeyi savunmanın imkansız hale getireceğini kaydetti.
Putin'in sözünü ettiği silahlar arasında Sarmat ağır kıtalararası füze sistemi de vardı. Putin'e göre, Sarmat'ın bir menzil kısıtlaması yok, Güney Kutbu veya Kuzey Kutbu'ndaki herhangi bir hedefi vurabilir. Putin şunları söylemişti:
"Bu alçaktan uçan hayalet güdümlü füzenin pratikte menzil sınırlaması yok, uçuş rotası tahmin edilemez ve engelleme hatlarını bypass edebilme faaliyeti bu sistemi tüm mevcut ve gelecek füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı yenilmez kılıyor. Anlayabileceğiniz gibi, dünyada hiç kimse henüz böyle bir şeye sahip değil"
Rus lider, nükleer yetenekli füzeyi, ilk uydunun 1957 Sovyet fırlatmasına benzer bir teknolojik ilerleme olarak nitelendirdi ve Avangard'ın hipersonik hızlarda atmosferde uçuştan kaynaklanan 2,000C (3,632F) sıcaklığa kadar dayanacak yeni kompozit malzemeler kullanılarak tasarlandığını belirtti.