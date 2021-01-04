Son dakika:Salgın orman yangını gibi büyüyor! Hastanelerde yer kalmadı

NOEL ETKİLEYECEK

İngiltere'deki Kraliyet Doktorlar Koleji'nden Prof. Dr. Andrew Goddard yaptığı açıklamada, virüsün son derece bulaşıcı yeni türünün ülke çapında yayıldığını ve gelecek haftalarda vaka sayılarının artacağını aktardı. Goddard, "Noel'in büyük bir etkisi olacağına şüphe yok, yeni türünde de büyük bir etkisi olacak, bunun daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz, bu yüzden güneydoğuda, Londra'da, Güney Galler'de gördüğümüz büyük rakamları önümüzdeki ay, ülkenin geri kalanında da göreceğiz" dedi.