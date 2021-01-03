Rusya'da skandal! Kaskad TV Vladimir Putin'in kafasını kesik verdi

Bir başka kullanıcı ise "Herkes orada sadece botoks olduğunu biliyor" yazarken, bir diğeri de "çok cesur bir kanal" yorumunda bulundu.

Haber kanalı olan Kaskad TV, bu yayın skandalı nedeniyle özür dilemekle yetinmedi ve "sorumluların cezalandırılacağı" mesajını paylaştı. Olayın bir protesto değil, "teknik aksaklıktan" kaynaklandığı belirtildi.

Kaskad TV editörleri, hatayı fark edince hem televizyon hem de internetteki yayını kesip müzik girdi. Kanaldan yapılan açıklamada, hataya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken, izleyicilerden özür dilendi.