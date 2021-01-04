Son dakika: Suudi Arabistan ile Katar'dan flaş anlaşma: Kara, deniz ve hava sınırları...

Dışişleri Bakanı Al-Sabah, Suudi Arabistan'ın Körfez krizini sona erdirmek için Katar'a uyguladığı ambargoyu da kaldıracağını belirtti.



Suudi Arabistan, üç yıl önce "terörizmi" desteklediği iddiaları ile Katar'a olan sınırlarını kapatmış ve abluka altına almıştı.

Katar, ise Suudi Arabistan'ın iddialarını sürekli olarak reddetmişti.



SON DAKİKA... KATAR'DAN KARAR

Bu açıklama sonrası Katar Emirlik Divanı ise, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak" bilgisini paylaştı.

KUVEYT EMİRİ İLK YURT DIŞI ZİYARETİNİ KİK ZİRVESİ İÇİN YARIN SUUDİ ARABİSTAN'A YAPIYOR

��te yandan Kuveyt'te eylül ayında göreve gelen Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ilk yurt dışı ziyaretini, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştirecek.