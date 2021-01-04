Son dakika: Suudi Arabistan ile Katar'dan flaş anlaşma: Kara, deniz ve hava sınırları...
Son dakika haberi... Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah, "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı'' açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası Katar Emirlik Divanı ise, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak" bilgisini paylaştı.
Suudi Arabistan ve Katar sınırların yeniden açılması için anlaşmaya vardı.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu akşamdan itibaren Katar'a olan kara ve deniz sınırı ile hava sahasını yeniden açacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Al-Sabah, Suudi Arabistan'ın Körfez krizini sona erdirmek için Katar'a uyguladığı ambargoyu da kaldıracağını belirtti.
Suudi Arabistan, üç yıl önce "terörizmi" desteklediği iddiaları ile Katar'a olan sınırlarını kapatmış ve abluka altına almıştı.
Katar, ise Suudi Arabistan'ın iddialarını sürekli olarak reddetmişti.
SON DAKİKA... KATAR'DAN KARAR
Bu açıklama sonrası Katar Emirlik Divanı ise, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak" bilgisini paylaştı.
KUVEYT EMİRİ İLK YURT DIŞI ZİYARETİNİ KİK ZİRVESİ İÇİN YARIN SUUDİ ARABİSTAN'A YAPIYOR
��te yandan Kuveyt'te eylül ayında göreve gelen Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ilk yurt dışı ziyaretini, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştirecek.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Nevvaf, yarın beraberindeki heyetle KİK Zirvesi'nin yapılacağı Suudi Arabistan'a hareket edecek.
Şeyh Nevvaf, Emirlik koltuğuna oturduğu 30 Eylül 2020'den bu yana ilk kez ülke dışına çıkıyor.
41. KİK Zirvesi'nin üye ülke liderlerinin katılımıyla 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
ZİRVEDEN KÖRFEZ KRİZİNİ SONLANDIRACAK BİR ANLAŞMA BEKLENİYOR
Körfez krizine taraf olan ülkelerin liderleri, 2017'den bu yana KİK zirvelerine katılmıyor ve alt seviyede temsile başvuruyordu.
Yarın gerçekleştirilecek zirvede, 2017'de başlayan Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.
KÖRFEZ KRİZİ
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.
Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık 2020'de Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.
Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.