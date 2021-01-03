Nijer'deki terör saldırısının acı bilançosu açıklandı! En az 100 kişi hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırında dün sivilleri hedef alan terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde terörist grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre, 56 sivilin öldürüldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

SALDIRIDA EN AZ 100 KİŞİ ÖLDÜ

Her iki köyü de yöneten Komün Başkanı Almou Hassane yaptığı açıklamada, dün Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen terör saldırısında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Nijerli üst düzey bir yetkili ise yaptığı açıklamada, 100 kadar motosikletli teröristin saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Nijer'de en son 12 Aralık'ta terör örgütü Boko Haram Toumour kasabasına saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetmişti.