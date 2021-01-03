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Trump'tan çarpıcı sözler: ABD'deki Kovid-19 vaka-ölü rakamları abartılıyor

ABD Başkanı , ülkedeki corona virüs (Covid-19) rakamları ile ilgili çarpıcı bir iddia öne sürdü. Trump, ABD'deki koronavirüs vaka ve ölü sayılarının abartıldığını savundu. Trump, Başkanı Dr. rakamlardan şüphe etmek için herhangi bir sebep bulunmadığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Trump'tan çarpıcı sözler: ABD'deki Kovid-19 vaka-ölü rakamları abartılıyor

Dünyada Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de Başkan Trump ile yöneticileri arasında "Kovid-19 rakamlarının abartılıp abartılmadığı" tartışması yapılıyor.

Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirme yapan Trump, birçok ülkenin söz konusu rakamları düşük gösterdiğini savunarak, "Çin virüsünün vaka ve ölü sayıları, CDC'nin (ABD Hastalıkları Önleme ve Korunma Merkezi) garip değerlendirme yöntemleri nedeniyle oldukça yüksek gösterildi. Bir şüphe varsa hemen Kovid denildi." yorumunda bulundu.

Trump'ın açıklamasına yanıt ise yine kendi yönetiminde kamu sağlığı konusundaki en yetkili isimden geldi.

kanalındaki "State of Union" adlı programa katılan Başkanı Dr. , "Kamu sağlığı açısından söz konusu rakamlardan şüphe duymak için herhangi bir neden yoktur." ifadesini kullandı.

Adams, sadece ölü sayılarının değil, virüs kaynaklı hastalıkların ve hastane kapasitelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ve ortada "ürkütücü" bir tablonun olduğunu vurguladı.

ABD, 358 binin üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve 20 milyonun üzerinde vaka ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Salgının ilk döneminde virüsü "hafife almakla" eleştirilen Başkan Trump, 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi 'a kaybetmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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