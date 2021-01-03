1 günde 50 binden fazla yeni vaka! İngiltere mutasyona uğrayan COVID-19 sonrası şokta!

OKULLAR YENİDEN AÇILACAK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, okulların güvenli olduğunu ve okulların kapatılmadığı bölgelerde çocukların okula gitmeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Johnson, "Okulların güvenliğine dair hiçbir şüphem yok" dedi.



Ailelerden çocuklarını yarın okula göndermelerini isteyen Başbakan Johnson, çocuklarda Covid-19 riskinin çok düşük olduğunu belirtti. Johnson, başkent Londra ve İngiltere'nin güneydoğusundaki okulların 2 hafta süreyle kapatılmasını ise Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni mutasyonunun yoğun görülmesi nedeniyle "istisnai" bir durum olduğunu ifade etti.

Sendikalar ise okullara dönmenin güvenli olmadığına dikkat çekerek, tüm ilkokullarda uzaktan öğretim uygulanması gerektiğini belirtti.