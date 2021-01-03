04 Ocak 2021, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri İtalya’da 6 gün önce korona virüs aşısı olan Doktor Antonella Franco Covid-19'a yakalandı

İtalya’da 6 gün önce korona virüs aşısı olan Doktor Antonella Franco Covid-19'a yakalandı

’da ’a karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. kentindeki Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. ’nun 6 gün önce -BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptırmasına rağmen korona virüs testi pozitif çıktı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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İtalya’da 6 gün önce korona virüs aşısı olan Doktor Antonella Franco Covid-19'a yakalandı

Doktor Franco test sonucunun ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum. Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi" dedi.

Sicilya Bölgesi Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Franco'nun 6 gün önce 'da ilk aşı olan kişilerden biri olduğu belirtildi.

Doktorun, aşı olmadan önce virüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılırken, Dr. Franco ile Palermo'ya aşı olmaya giden ekipteki sağlık çalışanları da inceleniyor.

SAĞLIK YÜKSEK KURULU BAŞKANI LOCATELLI: ANCAK 2. DOZDAN SONRA TAM KORUMA SAĞLANIYOR

Başkanı yaptığı açıklamada, aşısının sadece 2. dozunun uygulanmasının ardından tam koruma sağladığına dikkat çekti.

Locatelli, "Bilimsel araştırmalar 1'inci dozun tam koruma sağlamadığını ve ilk dozun ardından enfekte olan kişiler görüldüğünü açıkça belirtiyor. İkinci doz aşıdan sonra tam bir korumadan bahsetmek mümkün. Bu nedenle aşı olanların da sorumlu davranışları bırakmamaları gerekiyor" dedi.

'da 3 Ocak itibariyle 75 bin 327'si sağlık çalışanı olmak üzere 84 bin 730 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

İtalya'da toplam vak'a sayısı 2 milyon 141 bin 201'e, ölenlerin ise 74 bin 985'e yükseldi.

Son dakika: İtalya'da aşı olan doktor virüse yakalandı SON DAKİKA: İTALYA'DA AŞI OLAN DOKTOR VİRÜSE YAKALANDI

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