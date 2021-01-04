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Son dakika: İtalya'da aşı olan doktor virüse yakalandı

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Giriş: 04.01.2021 08:52
Güncelleme:04.01.2021 09:00
İtalya’da Covid-19’a karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. Siracusa kentindeki Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco’nun 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptırmasına rağmen korona virüs testi pozitif çıktı.

İtalya'da Covid-19'a karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. Siracusa kentindeki Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco'nun 6 gün önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptırmasına rağmen korona virüs testi pozitif çıktı.

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İtalya’da 6 gün önce korona virüs aşısı olan Doktor Antonella Franco Covid-19a yakalandı İTALYA'DA 6 GÜN ÖNCE KORONA VİRÜS AŞISI OLAN DOKTOR ANTONELLA FRANCO COVİD-19'A YAKALANDI
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