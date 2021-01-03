Iraklı Haşdi Şabi Başkanı ABD askerlerinin ülken çıkmasını istedi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ölüm yıl dönümü münasebetiyle konuşma yapan Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyaz, ABD askerlerinin ülkeden çıkması gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl ABD düzenlediği operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıldönümünde Irak ve İran'da anılıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta binlerce kişi Tahrir Meydanı'na akın etti. Binlerce Haşdi Şabi yandaşlarının katıldığı gösteride konuşma yapan Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyaz, Irak Meclisi tarafından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasına yönelik geçen yıl Ocak ayında alınan kararın uygulanmasını istedi. Savaş ve şiddet yanlısı olmadıklarını vurgulayan Feyyaz, "Canilerden intikam almak Irak Meclisi'nin yabancı askerlerin çıkarılması kararını uygulamakla olur" ifadelerini kullandı. Feyyaz konuşmasında, Bağdat'ta toplanan 1 milyon kalabalığın amacının milli egemenliği ifade etmek olduğu söyledi.

Şii Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi el-Amiri ise, bedeli ne olursa olsun ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda hiçbir pazarlık kabul edilemez. Mutlaka milli egemenliği gerçekleştirmek lazım" dedi.