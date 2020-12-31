Son dakika: ABD'de 1 günde korona virüsten 4 bin 304 kişi öldü

EN FAZLA VAKA CALIFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede California eyaleti 2 milyon 268 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 759 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 306 binden fazla vakayla Florida izliyor.