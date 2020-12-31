Günlük vaka sayısında rekor kırdılar! Kısıtlamalar en üst seviyeye çıktı

KISITLAMALAR ARTTI

İngiltere'de mutasyona uğrayan korona virüs nedeniyle vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ederken, İngiltere hükümeti ülkenin büyük bir bölümünde 31 Aralık'tan itibaren en yüksek kısıtlama kurallarını içeren seviye 4'ün uygulanacağını bildirdi. Ülkenin dörtte üçünde yılbaşı akşamı Londra, Manchester, Birmingham gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere seviye 4 kısıtlamaları uygulanacak.





İngiltere'deki yerel kademeli kısıtlamaların en yüksek seviyesi olan kademe 4'te bulunan insanların yılbaşı arifesinde başka hane halkları ile toplanamayacakları ve başka bölgelere seyahat edemeyecekleri belirtildi. Seviye 4 kısıtlama bölgelerinde restoran ve barlar paket servis haricinde kapalı tutuluyor.