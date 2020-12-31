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İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek

Filistin davasına rağmen İsrail ile ABD’nin de baskılarıyla sözde normalleşme anlaşmalarına imza atan bazı ve ülkeleri şimdi de İsrail'in eline bölgede tatbikat kozu verdi. Komutanı , yakında kuvvetleriyle "ortak hava" tatbikatları yapacaklarını tahmin ettiğini söyledi. Daha önce de ’ı abluka alma çabalarına girişen ve BAE’nin başı çektiği Körfez ülkelerinin ne açıklama yapacağı ise merak konusu. Öte yandan Katar'da Türk üssünün bulunması işi daha da kritik hale getirmekte.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek

İsrail merkezli gazetesinin haberine göre, Norkin, 'in yakınında yer alan Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü'nde düzenlenen seminerde bir konuşma yaptı.

Norkin, ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarında büyük ve stratejik fırsat olduğunu belirterek, " ile ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek." dedi.

Komutan Norkin, ortak tatbikat yapmayı beklediği ülkelerinin isimlerini vermedi.

ABD'nin 'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili ise Norkin, kendilerinin kalite özelliğini korumak istediklerini söyledi.

ABD'nin BAE'ye F-35 satmasının İsrail'i etkileyeceğini belirten Norkin, İsrail Savunma Bakanı 'ın, İsrail'in kalite üstünlüğünü korumak için iki ay önce Amerikalı mevkidaşıyla anlaştığını ifade etti.

Norkin, bölgedeki hava sahasında gelişmiş uçakların bulunmasının İsrail için iyi olmadığını kaydetti.


, 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti.

Son dönemde, Körfez'deki Arap monarşileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 'in yanı sıra ve ülkesi , İsrail ile diplomatik ilişkilerini tesis ederek normalleşme adımları attı.

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