Virüs nedeniyle 239 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 21 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567, toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, toplam vefat sayısı 20 bin 881, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 918, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 100 bin 650 oldu.