Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı | Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 31 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 31 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 178 bin 217 testten 14 bin 380 vaka, 2 bin 219 hasta tespit edildi.
Virüs nedeniyle 239 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 21 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567, toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, toplam vefat sayısı 20 bin 881, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 918, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 100 bin 650 oldu.
Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.
AĞIR HASTA SAYISI 4000 ALTINDA
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.
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