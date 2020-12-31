Son dakika: İngiltere'de patlak veren mutasyon koronavirüs Çin'e sıçradı
Son dakika haberi... İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon Kovid-19'un hızlı yayılan türü tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in Şangay şehrinde 23 yaşındaki kadın hasta, ülkede, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalanan ilk vaka oldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23 yaşındaki kadın hasta, Çin'de, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalanmış tespit edilen ilk vaka oldu.
Yetkililer, virüse yakalanan kadının 14 Aralık'ta İngiltere'den döndüğünü ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilerin tespiti için araştırma yapıldığını açıkladı.
İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 18 ülkede daha rastlandı.
Aralarında Çin ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.
HANGİ KORONA VİRÜS AŞISI NASIL ÜRETİLDİ? | DÜNYAYI HANGİ COVİD-19 AŞISI KURTARACAK? | BİONTECH / PFİZER | SPUTNİK V | MODERNA | OXFORD / ASTRA ZENECA | SİNOVAC