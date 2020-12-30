Son dakika: İtalya'da Covid-19 kaynaklı ölümler durdurulamıyor! Son 24 saatte 575 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 19 bin 960 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 564 bin 395'e gerilediği duyuruldu. Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 2 milyon 83 bin 689'a ulaştığı aktarıldı. Son 24 saat içinde ülkede 575 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam can kaybının ise 73 bin 604'e yükseldiği ifade edildi.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 21 azalarak 2 bin 528'e düştüğü açıklandı.