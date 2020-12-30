ABD yine barış getiriyor! Orta Doğu'ya 4,8 milyar dolarlık silah satışı

KUVEYT BAŞTA

Ajanstan Kuveyt ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'e 8 yeni AH-64E Apache tipi saldırı helikopterinin satışına onay verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, onaylanan satış paketinde Kuveyt'in elindeki 16 AH-64D tipi Apache helikopterinin de AH-64E versiyonuna yükseltilmesinin yer aldığı ifade edildi.Pakette yedek motor ve birçok destek ekipmanının da yer aldığı belirtilen açıklamada, bu satışın toplam maliyetinin 4 milyar 200 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Kuveyt'e aynı zamanda 200 milyon dolar değerinde Patriot hava savunma sisteminin "PAC-3+" konfigürasyonuna ait birçok parçanın satışına da onay verildiği duyuruldu.