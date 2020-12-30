30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsveç’te camiye tehdit mektubu!

İsveç’te camiye tehdit mektubu!

Avrupa'da İslam karşıtı eylemler sürüyor. ’in şehrinde bulunan camiye tehdit mektubu gönderildi. Mektupta, “Burada hoş karşılanmıyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020
ABONE OL
İsveç’te camiye tehdit mektubu!

İsveç'in Uppsala şehrinde bulunan camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit mektubu gönderildi.

Mektupta, "Burada hoş karşılanmıyorsunuz" ifadeleri kullanılırken, İsveç Ulusal Bomba Ekibi mektubun içindeki madde nedeni ile alarma geçti. İsveç Ulusal Adli Tıp Merkezi tarafından incelenen maddenin barut olduğu ortaya çıktı.

Cami Sözcüsü Shadi Kaaskeen yaptığı açıklamada, "Bundan sonra neler olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak, "Polisten bizi korumalarını istiyoruz" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA