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ABD Başkanı Donald Trump'tan sert uyarı! "Eğer bir ABD askeri daha ölürse..."

Başkanı , 'ın 'taki Amerikalılara yönelik saldırı iddiaları sonrası sert uyarılarda bulundu. Trump "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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ABD Başkanı Donald Trump'tan sert uyarı! Eğer bir ABD askeri daha ölürse...

Başkanı , 'ın 'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulundu.

TAHMİN EDİN NEREDENDİ?

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin Büyükelçiliğine pazar günü roket saldırısı düzenlendiğini anımsatarak "Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentileri duyuyoruz." ifadesini kullandı.

ONLARI SORUMLU TUTARIM

Mesajında büyükelçiliğe atılmak istenen ancak başarılı olamayan 3 roketin fotoğrafını da paylaşan Trump, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü 8 füzeyle saldırı düzenlenmişti.

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