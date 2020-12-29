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ABD'de flaş iddia! Biden savaş döneminden kalma yasayı devreye sokacak

Başkanı seçilen 'ın koronavirüs aşısının üretiminin artırılması amacıyla amacıyla savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacağı iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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ABD'de flaş iddia! Biden savaş döneminden kalma yasayı devreye sokacak

Başkanlığına seçilen 'ın, savaş dönemlerinde kullanılan Savunma Üretim Yasasını koronavirüs aşısının üretiminin artırılması için devreye sokabileceği bildirildi.

SAVAŞ YASASI GELİYOR

Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.

TEST SAYISI ARTACAK

Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti. ABD Başkanı , salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma 'na başvurmuştu.

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