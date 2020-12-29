ABD'de flaş iddia! Biden savaş döneminden kalma yasayı devreye sokacak

SAVAŞ YASASI GELİYOR

Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.