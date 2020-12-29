ABD'de flaş iddia! Biden savaş döneminden kalma yasayı devreye sokacak
ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın koronavirüs aşısının üretiminin artırılması amacıyla amacıyla savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacağı iddia edildi.
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SAVAŞ YASASI GELİYOR
Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.
TEST SAYISI ARTACAK
Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.
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