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Mali’de bombalı saldırıda 3 Fransız askeri öldü! Macron'dan açıklama...

’nin Hombori bölgesinde zırhlı aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 Fransız askeri hayatını kaybetti. 'ndan yapılan açıklamada, ’un askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği kaydedildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Mali’de bombalı saldırıda 3 Fransız askeri öldü! Macron'dan açıklama...

'nin Hombori bölgesinde Fransız askerlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında düzenlendi. Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

3 askerin Thierville-sur-Meuse (Meuse) avcılarının 1. Alayı'na bağlı oldukları ve 2013'te başlatılan kapsamında bölgede bulundukları belirtildi.

'ndan yapılan açıklamada, 'un askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği kaydedildi.

Saray, Cumhurbaşkanı 'un çok büyük bir duygu seli yaşadığını ve askerlere derin bir saygı duyduğunu aktarırken, "Fransa için görevlerini yerine getirirken ölen bu askerlerin anısını en büyük saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandığını belirtti.

Saray, Macron'un Sahel'de konuşlandırılan Fransız askerlerine olan güvenini ifade ederek, "Cesaretlerini selamlıyorum" dediğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Macron'un 'nın terörizmle mücadeleye devam etme kararlılığına vurgu yaptığı aktarıldı.

Mali'deki Serval Operasyonu'nda bugüne kadar 47 Fransız askeri hayatını kaybetti.

kıtasının Sahel bölgesinde başlatılan Serval Operasyonu ve 2014'de başlatılan Barkhane Operasyonu kapsamında bölgede 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.

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