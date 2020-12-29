Mali’de bombalı saldırıda 3 Fransız askeri öldü! Macron'dan açıklama...

Saray, Cumhurbaşkanı Macron'un çok büyük bir duygu seli yaşadığını ve askerlere derin bir saygı duyduğunu aktarırken, "Fransa için görevlerini yerine getirirken ölen bu askerlerin anısını en büyük saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandığını belirtti.