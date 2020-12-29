DSÖ bu sefer işi sağlama aldı! Gelecekte Kovid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı...

Ryan, Kovid-19 salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla yayıldığını belirterek "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor." ifadelerini kullandı.