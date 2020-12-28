Son dakika:Dünya genelinde koronadan en çok can kaybının yaşandığı 20 ülke!
Son dakika haberi...Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken can kayıpları da her geçen gün artıyor. Bu noktada aşıların bir an önce tüm dünyaya yayılması umut edilirken, bu süreçte can kaybı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Peki dünyada koronavirüs nedeniyle en çok canlı kaybının yaşandığı 20 ülke hangisi?
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Dünyada koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken koronavirüs vaka sayıları ve virüs kaynaklı can kaybındaki yükselişte sürüyor. Peki dünyada koronavirüs kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler hangileri?
1. ABD 341,316
2. Brezilya 191,207
3. Hindistan 148.140
4. Meksika 122.426
5. İtalya 72.370
6. İngiltere 71.109
7. Fransa 62.746
8. Rusya 55.265
9. İran 54.814
10. İspanya 49.824
11. Arjantin 42.650
12. Kolombiya 42.171
13. Peru 37.474
14. Almanya 30.643
15. Polonya 27.147
16. Güney Afrika 26.735
17. Endonezya 21.452
18. Türkiye 19.878
19. Belçika 19.200
20. Ukrayna 17.849