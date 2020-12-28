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Son dakika:Dünya genelinde koronadan en çok can kaybının yaşandığı 20 ülke!

Son dakika haberi...Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken can kayıpları da her geçen gün artıyor. Bu noktada aşıların bir an önce tüm dünyaya yayılması umut edilirken, bu süreçte can kaybı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Peki dünyada koronavirüs nedeniyle en çok canlı kaybının yaşandığı 20 ülke hangisi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika:Dünya genelinde koronadan en çok can kaybının yaşandığı 20 ülke!

Dünyada koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken koronavirüs vaka sayıları ve virüs kaynaklı can kaybındaki yükselişte sürüyor. Peki dünyada koronavirüs kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler hangileri?

1. ABD 341,316

2. Brezilya 191,207

3. Hindistan 148.140

4. Meksika 122.426

5. İtalya 72.370

6. İngiltere 71.109

7. Fransa 62.746

8. Rusya 55.265

9. İran 54.814

10. İspanya 49.824

11. Arjantin 42.650

12. Kolombiya 42.171

13. Peru 37.474

14. Almanya 30.643

15. Polonya 27.147

16. Güney Afrika 26.735

17. Endonezya 21.452

18. Türkiye 19.878

19. Belçika 19.200

20. Ukrayna 17.849

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında zirvedeki 10 ülke! Türkiye kaçıncı sırada? SON DAKİKA: DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINDA ZİRVEDEKİ 10 ÜLKE! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

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